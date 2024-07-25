شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، استعداداته لمباراة المصري المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة بإستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز .

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يتجه الفريق للإسكندرية للمبيت بها استعداداً لمواجهة الغد المرتقبة التي يسعى الأهلي لحصد نقاطها الثلاثة لمواصلة الأنتصارات المحلية في بطولة الدوري بعد الفوز على بيراميدز مؤخراً ذهاباً وإياباً بنتيجة 2- 3 و1- صفر على التوالي.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.