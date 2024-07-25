شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات القوس والسهم بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس ، منافسات فراعنة القوس و السهم بأولمبياد باريس 2024 و المقرر أن تفتتح رسميا يوم 26 يوليو الجارى و حتى يوم 11 أغسطس القادم .

و منافسات القوس و السهم اليوم كالتالى :

10:30 صباحا (القوس والسهم) جنى علي - المرحلة الترتيبية فردي السيدات

3:15 عصرا (القوس والسهم) يوسف طلبة - المرحلة الترتيبية فردي الرجال

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.