شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبحث عن فك عقدتين أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن فك عقدتين تاريخيتين عندما يواجه فريقه الأهلى، فى المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من دورى nile.

فك العقد

ويسعى أيمن الرمادى لفك عقدتين تاريخيتين، حيث لم يسبق لأيمن الرمادى كمدرب أن حقق الفوز أو التعادل مع الأهلى ومارسيل كولر، حيث واجه الأهلى بقيادة كولر في 3 مباريات سابقة، مرتين مع سيراميكا ومرة مع أسوان، وخسر الـ3 مواجهات، حيث سجل لاعبوه هدفا واحدا بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الحارس محمد بسام فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، حيث غاب عن مواجهة بلدية المحلة الذى فاز بها الفريق برباعية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة سكة الانتصارات للتقدم أكثر واقتحام المربع الذهبى وإنهاء الموسم بشكل قوى واحتلال مركز متقدم فى الجدول.