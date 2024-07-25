شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وأفشة والشحات يحضرون حفل زفاف مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل زفاف مروان عطية لاعب فريق الأهلى الذى أقيم اليوم الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى.

وتواجد محمود كهربا ومحمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات نجوم الأهلى وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى وحسام عاشور لاعب الأحمر السابق وشريف عبد الفضيل.

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بسبب احتفاله بزفافه.

واحتفل مروان عطية قبل مواجهة الاهلى مع بيراميدز بالحنة فى مسقط رأسه بالبحيرة وسط أهله وأصدقاؤه في حين لم يحضر زملاؤه بالقلعة الحمراء لإنشغالهم بالاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وشارك مروان عطية فى مباراة الاهلى وبيراميدز وظهر بشكل متميز ليحصل على راحة من التدريبات وفقاً لإتفاقه مع المدرب السويسري لإتمام حفل زفافه الذى تعرض موعده مع مواعيد مباريات الفريق بسبب تعديل جدول الدوري لأكثر من مرة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.