شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحرز كأس السوبر السادس بتاريخه أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق الكرة بالنادى الاهلى في التتويج بكأس السوبر المحلى للمرة السادسة في تاريخه على حساب حرس الحدود بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة فى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2010 .



وجاء تشكيل الأهلى بقيادة حسام البدرى فى هذه المباراة مكونا من: شريف إكرامى، شريف عبد الفضيل، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، محمد بركات، حسام عاشور، حسام غالى"كابتن الفريق"، أحمد حسن، محمد أبوتريكة (عفروتو)، فرانسيس (محمد طلعت).



وتشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى جاء كالتالى: على فرج، محمد مكى (عبدالرحمن فاروق)، إسلام رمضان، إسلام الشاطر، أحمد كمال، أحمد سالم صافى (نداى)، محمد حليم "كابتن الفريق"، محمد الهردة (عبدالرحمن محيى)، أحمد عيد عبدالملك، أحمد عبدالغنى، أحمد حسن مكى.



وأدار المباراة الحكم الدولى السابق محمد فاروق، والذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من سيد معوض، وأحمد عبدالغنى.



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".