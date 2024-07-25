شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تعود اليوم للقاهرة بعد حصد بطولة العالم فى الفردي والفرق بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تعود البعثة المصرية لناشئي الاسكواش إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، قادمة من أمريكا بعد حصد بطولة العالم في الفردي والفرق والسيطرة على المراكز الأولى.

وتوج منتخب مصر لناشئي الاسكواش ببطولة العالم التى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وتغلب المنتخب الوطني في المباراة النهائية على كوريا بنتيجة 2-0، حيث فاز محمد زكريا في شوط المباراة الأول على جو يونج نا بنتيجة 3-0، كما فاز مروان عسل في شوط المباراة الثاني على كون كيم بنتيجة 3-1.

بينما فاز المنتخب الناشئات على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-0، حيث فازت أمينة عرفي في شوط المباراة الأول بنتيجة 3-0 على كارولين فوتس، كما فازت فيروز أبو الخير على ريا نافاني بنتيجة 3-0 في الشوط الثاني.

بذلك رفع منتخب مصر للناشئين رصيده من الألقاب إلى 7 بطولات عالم، ومنتخب الناشئات إلى 11 بطولة، في صدارة قائمة الأكثر تتويجاً باللقب.

أما على صعيد المنافسات الفردية، فتوجت أمينة عرفي بلقب الناشئات للعام الثالث على التوالي، وهو انجاز غير مسبوق، كما توج محمد زكريا بلقب الناشئين للمرة الأولى كأصغر لاعب يحصد اللقب.

وتضم قائمة البعثة المصرية كلا من:

الشباب

محمد زكريا المصنف 64 عالمياً، مروان عبد السلام، عمر عزام، مروان عسل، يوسف مبروك، أدهم رشدى.

البنات

حاملة اللقب ️أمينة عرفى المصنفة 13 عالمياً، فيروز أبو الخير، نادين الحمامى، جنى جلال، ️نور مجاهد، مليكة تيمور.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.