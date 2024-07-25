شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى المصرى بسبب الجبهة اليمنى قبل مواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه النادي المصري أزمة حقيقية في الجبهة اليمنى للفريق قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلي، والمقرر له التاسعة مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفتقد المصري خدمات 8 لاعبين وهم، الثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، وكذلك مازال موقف حسين السيد الذي يعاني من شرخ في إصبع القدم، غامضاً من المشاركة، كما يغيب أحمد عيد ومحمد طارق المتواجدين حالياً مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتأتي الأزمة في غياب كريم العراقي ظهير أيمن الفريق للإيقاف، وكذلك غياب بديله أحمد عيد لتواجده مع المنتخب الأولمبي ويبحث علي ماهر مع جهازه الفني اختيار البديل المناسب لحل تلك الأزمة في اللقاء المرتقب.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .