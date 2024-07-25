شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل تحضيراته بمعسكره المغلق استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى معسكره التدريبى، والذى بدأ مطلع هذا الأسبوع ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

واختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبى فى الفترة من 21 الى 30 يوليو الجارى، لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب والوقوف على الحالة الفنية للعناصر الخبرة واللاعبين الجدد قبل ارسال القائمة النهائية التى ستشارك فى البطولة.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من عبد العزيز صباح ،محمد السيد ،ابراهيم حسن، أحمد حمدى ،يوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير ، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد، عبدالرحمن الشافعى ،اسماعيل بهجت ،كريم سيد، محمد عبدالنبي لوحا، حسام باولو، الحسينى طة، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح، عبدالرحمن حميدو، محمد السيد صنارة والسيد حمدى قابو.

وسيخضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية تحت اشراف الجهاز الطبى خلال المعسكر التدريبى للإطمئنان على الصحة العامة لجميع اللاعبين ، وهناك اهتمام كبير من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومحمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية بتوفير كافة الإمكانيات لإعداد المنتخب بشكل قوى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية القادمة،والمنافسة بقوة على لقبها بعدما حل وصيفاً فى البطولة الأخيرة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ،محمد فوزى مدرب حراس المرمى ،الدكتور محمد أكمل طبيبا ،عباس حسانين المدلك ،مؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مدير المهمات.