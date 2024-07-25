شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى أساطير الأهلى والزمالك اليوم فى مهرجان العلمين تحت شعار "لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى أساطير الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع أساطير الزمالك، فى إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام المباراة تحت شعار "لا للتعصب" للتأكيد على روح المحبة والأخوة بين جماهير الناديين.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تقام المباراة يوم الخميس 25 يوليو الساعة 7 مساءً والنصف على أرض مهرجان العلمين الجديدة.

تُعد هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون معًا فى أجواء رياضية مميزة.