شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر انتهاء الموسم لمناقشة تقرير جوميز عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك انتهاء الموسم الحالى لمناقشة البرتغالى جوميز جوميز المدير الفنى للفريق فى تقريره المتفق عليه عن الراحلين فى الفترة المقبلة والصفقات الجديدة التى يتحاجها الفريق لتدعيم أوجه العجز والنقص.

وترك مسئولو نادى الزمالك الحرية كاملة لجوميز فى اختيار الصفقات الجديدة وتحديد الراحلين عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة،وذلك لفرض حالة من الاستقرار على الفريق.

فى سياق مختلف ابتعد المغربي أشرف بن شرقي عن دائرة اهتمامات مسئولو نادى الزمالك ضمن الصفقات المطلوب ضمها في الصيف وتدعيم صفوف الفريق بها استعدادا للموسم الجديد.

ورغم قناعة الجميع تقريباً بقدرات وإمكانيات أشرف بن شرقي الذي كان أحد نجوم الفريق لعدة سنوات، إلا أن المقابل المادي أصبح هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة رغم الترحيب الدائم من مجلس الزمالك لعودة اللاعب في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بن شرقي مع جمهور الزمالك ، حيث أن اللاعب كان يحصل على راتب كبير عندما رحل عن الزمالك، يقدر بمليون و800 الف دولار، ورغم أن المبلغ قد يقل إلى مليون ونصف المليون دولار الا انه مبلغ ضخم للغاية قياسا على ظروف النادى الأبيض حاليا.

ويرى مسئولو الزمالك أن هذا المقابل المادي حال توافره فيكون الاستفادة به لشراء لاعبين صغار والعمل على تطوير مستواهم وتسويقهم ، وحسب المصادر فـأن بن شرقي طلب الحصول على نفس راتبه في الريان القطري وهو مليوني يورو وهو مبلغ كبير للغاية على خزينة الزمالك.