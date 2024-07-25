شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع تطورات مفاوضات ضم يحيى عطية الله وبن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام القليلة الماضية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي من أجل مُتابعة ملف الصفقات الخارجية التي ينوي النادي حسمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة ، ويرغب خلالها الأهلي في حسم أكثر من صفقة قوية استجابة لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أوصى بضم لاعبين اصحاب خبرات عالية وقدرات فنية جيدة في أكثر من مركز بالفريق يأتي في مقدمتها ، الدفاع والهجوم والجناج والظهير الأيسر والوسط.

في هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن النادي اقترب كثيراً من حسم صفقة يحيى عطية الله ظهير أيسر نادي سوتشي الروسي بعد المفاوضات المُكثفة التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية مع اللاعب والنادي الروسي واسفرت عن إتفاق شبه تام حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التي أبدى كولر حماساً واضحاً لها حيث يرى المدرب السويري أن الظهير المغربي هو أنسب بديل للنجم التونسي علي معلول الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في مايو الماضي وستُبعده عن الملاعب أربعة أشهر أخرى.

وأوضح المصدر أن الأهلي أقترب كذلك من التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروش المجري ليكون بديلاً للنجم المالي آليو ديانج الذي سيرحل إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسماً عقب مباراة المصري ، وشدد المصدر على أن هناك مفاوضات مع لاعبين أخرين في مركز الهجوم والجناح والدفاع ينتظر حسم التفاوض معهم في غضون الأيام المقبلة.