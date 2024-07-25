شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة أوزباكستان فى ثانى جولات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

طوى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، صفحة مباراة الدومينيكان التي أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في أولمبياد باريس، ويبدأ اليوم الاستعداد للمواجهة الثانية أمام منتخب أوزباكستان المقرر لها في السادسة مساء السبت المقبل.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة التي يخوض منافساتها المنتخب الأولمبى الوطني، برصيد 3 نقاط بفد فوزه الصعب على أوزباكستان، بينما يأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما أمس، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط بعد خسارته أمام الإسبان.

وشارك المنتخب المصري الأولمبي في 12 نسخة، خاض خلالها 36 مباراة، حقق 11 انتصارا وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89.

ويترأس بعثة المنتخب الأولمبى في باريس اللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة، ويرافق البعثة محمد بركات عضو المجلس المشرف على المنتخب.

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.