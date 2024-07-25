شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف خاصة تؤجل سفر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى تأجيل سفره إلى باريس الذى كان مقررا له صباح اليوم مع باقى أفراد البعثة المصرية نظرا لظروف أسرية خاصة منعته من السفر فى الموعد المذكور.

ومن المقرر أن يسافر المهندس ياسر إدريس مساء اليوم إلى باريس للحاق ببعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

وتعرض نجل المهندس ياسر إدريس لإصابة في القدم مساء أمس، ومن المقرر أن يجرى عملية جراحية دقيقة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الرئيسية لمصر صباح اليوم الخميس إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويضم الفوج الرسمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبيب البعثة أحمد مسعد والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.