شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع الرتوش النهائية على خطة عبور بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم الخميس، الرتوش النهائية على خطة عبور بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها غداً الجمعة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE)، حيث يرغب البرتغالى في مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الداخلية فى اللقاء الماضى.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى بيراميدز، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السماوى، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ويواجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أزمة على مستوى خط الدفاع بسبب النقص العددى في هذا المركز نتيجة إيقاف التونسي حمزة المثلوثى في المباراة الماضية أمام الداخلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويدرس جوميز العديد من الحلول للتغلب على أزمة الدفاع قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile ).

ويبقى الحل الأول أمام جوميز الدفع بمصطفى الزنارى في خط الدفاع بجوار اللاعب الشاب أحمد مجدى،رغم عدم جاهزيته الكاملة بسبب عودته مؤخراً من الإصابة ولكنه سيبقى مجبراً على هذا القرار لنقص البدائل المتاحة، كما يفكر جوميز في الدفع بلاعب شاب آخر في هذا المركز ولكن حينها سيكون الأمر مخاطرة كبيرة لنقص الخبرات.