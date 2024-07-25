موقف مصطفى فتحي من الرحيل عن بيراميدز والانضمام لـ الزمالك

يدرس مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قرار الرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة، لخوض رحلة جديدى خارج النادي الأزرق.

وارتبط اسم مصطفى فتحي بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، بناءًا على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض.

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وأبلغ مصطفى فتحي وكيله أحمد يحيى بدراسة عرض الزمالك للرحيل عن فريق بيراميدز خلال الفترة القادمة، خاصة بعد المشادة الأخيرة له مع الكرواتي يورشيتش المدير الفني للفريق في مباراة الاهلي الأخيرة والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد أنهوا أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، حيث تم دفع جزء من مستحقاته مع تقسيط باقي الغرامة الأخرى على دفعات.

وأصبح نادي الزمالك قادرًا على إجراء صفقات جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد رفع أزمة القيد رسميًا عن النادي.