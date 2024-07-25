9 نجوم بـ الاهلي خارج الخدمة في مباراة المصري القادمة

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الاهلي في مباراة المصري المقرر لها غدًا تسع لاعبين، وهم كالتالي..

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علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأحمد عبد القادر، بسبب الإصابات المختلفة التي طالتهم مؤخرًا، كما يغيب الثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، بسبب انضمامهم إلى المنتخب الاوليمبي، الذي يشارك في أولمبياد باريس 2024.

ويغيب خالد عبد الفتاح للإيقاف بسبب طرده في مباراة بيراميدز الأخيرة، كما يغيب مروان عطية بسبب حفل زفافه الذي عقد أمس الأربعاء بأحد القاعات الكبرى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الأحمر من 26 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة.