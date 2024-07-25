"تعرضنا لعنف غير مبرر".. بيان من الاتحاد الأرجنتيني بشأن مباراة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا، اعترض فيه على أحداث مباراة المغرب، التي أقيمت أمس الأربعاء في الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد باريس، وانتهت لصالح أسود الأطلس.

وقال بيان الاتحاد الأرجنتيني: "لقد تعرضنا لموقف مؤسف في سانت إيتيان، وانتظرنا في غرفة تبديل الملابس ما يقرب من ساعتين واضطر لاعبونا للعودة مجددا لإجراء الإحماء وخوض المباراة التي قرر حكم الساحة إيقافها بسبب شغب الجمهور المغربي، لقد تعرض الوفد الأرجنتيني لعنف غير مبرر ويتعارض مع قواعد المنافسة".

وأضاف رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، في البيان: "كما أنه لم يتم الاستماع إلى آراء قائدي الفريقين (أشرف حكيمي ونيكولاس أوتاميندي) اللذين أكدا أنه لا ينبغي استئناف المباراة، وتقدمنا بشكوى للجنة التأديبية بفيفا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات على المتورطين في هذه الأحداث".

وشهدت مباراة الأرجنتين والمغرب، اقتحام الجماهير أرض الملعب في الثواني الأخيرة من اللقاء، بعدما أحرز منتخب الأرجنتين التعادل لتصبح النتيجة 2-2، بالإضافة إلى أعمال الشغب التي آلت إلى إيقاف اللقاء والعودة للعب 3 دقائق فقط، وتم إلغاء هدف الأرجنتين الثاني.

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