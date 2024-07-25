"الرحلة MD1927 ".. كيف أعلن اتحاد جدة صفقة موسى ديابي؟ (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن اتحاد جدة السعودي، التعاقد رسميا مع الفرنسي موسى ديابي، من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد مدته 5 مواسم، عقب اجتيازه الفحص الطبي في مدينة أليكانتي الإسباني.

وقبل الإعلان عن الصفقة المرتقبة من جماهير النمور، نشر الاتحاد إعلان ترويجي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وهو عبارة عن مقطع فيديو يحمل جدول الطائرات، وكتب: "الرحلة MD1927 وقت الصعود إلى الطائرة"، ثم نشر مقطع فيديو آخر للطائرة وعليها صورة ديابي واسم النادي، وكتب: "الرحلة MD1927 في طريقها إلى الوجهة النهائية، على متنها نمر جديد".

وكشف الاتحاد عن صفقة موسى ديابي بشكل نهائي، ونشر مقطع فيديو للاعب وهو يرد على الهاتف، قائلا: "مرحبًا يا نمر، أنا هنا".

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