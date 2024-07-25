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بعثة مصر الرسمية فى الأولمبياد تطير إلى باريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس :رامي ناجي

الخميس، 25 يوليو 2024 11:18 ص

غادرت، منذ قليل، البعثة الرسمية لمصر صباح اليوم الخميس إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الرسمى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبيب البعثة أحمد مسعد والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام فيما وصلت باقي بعثات المنتخبات المصرية على دفعات خلال الأيام الماضية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

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بعثة منتخب مصر تتجه لباريس

 

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بعثة مصر تتجه لباريس لخوض الأولمبياد

 

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بعثة منتخب مصر

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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