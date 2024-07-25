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تعرف على منافسات بعثة مصر اليوم فى أولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 25 يوليو 2024 11:32 ص

يشارك المنتخب المصرى للقوس والسهم، اليوم الخميس، ضمن الأدوار الترتيبية في منافسات أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.

ويخوض يوسف طلبة منافسات الأدوار الترتيبية فردى رجال، على أن تشارك جنا علي في منافسات الأدوار الترتيبية فردي آنسات.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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