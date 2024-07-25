شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات بعثة مصر اليوم فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المنتخب المصرى للقوس والسهم، اليوم الخميس، ضمن الأدوار الترتيبية في منافسات أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.

ويخوض يوسف طلبة منافسات الأدوار الترتيبية فردى رجال، على أن تشارك جنا علي في منافسات الأدوار الترتيبية فردي آنسات.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.