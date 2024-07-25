شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أساطير الأهلى والزمالك فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى أساطير الأهلى والزمالك فى مباراة اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتقام المباراة تحت شعار "لا للتعصب" للتأكيد على روح المحبة والأخوة بين جماهير الناديين.

موعد مباراة أساطير الأهلى والزمالك

تقام المباراة بين الأهلى والزمالك فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة، ضمن الفعاليات الرياضية التى يشهدها المهرجان فى العلمين.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.