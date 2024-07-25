شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المديرين الفنيين لمباراة أساطير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الرياضة المصرية مباراة أساطير كرة القدم، والتى تجمع نجوم الأهلى والزمالك ضد أساطير الأندية المصرية، فى مهرجان العلمين الجديدة 2024، والتى تقام فى منطقة الاحتفالات بالعلمين الجديدة.

يقود وليد صلاح الدين فريق أساطير الأهلى والزمالك ومعه حسن المستكاوى مشرفا عاما، بينما يقود سامى الشيشينى فريق نجوم الكرة المصرية ومعه فتحى سند مشرفا عاما.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين أسماء اللاعبين المشاركين فى فريق أساطير الأهلى والزمالك، ضد أساطير الأندية المصرية، حيث يضم الفريق المدير الفني وليد صلاح الدين وحسن المستكاوي مشرفا عاما.

وتضم قائمة فريق أساطير الأهلى والزمالك كلًا من: "حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور".

بينما تضم قائمة فريق أساطير الأندية المصرية أسماء بارزة مثل: "حسني عبد ربه - عبد الستار صبري - عبد الظاهر السقا - عمرو الدسوقي - يوسف حمدي - محمد صبحي - محمد صلاح أبو جريشة - تامر صقر - حسام حسن - عمرو الحلواني".