شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع سوتشى الروسى لضم عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

وصلت مفاوضات النادى الأهلى مع سوتشى الروسى بشأن التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله إلى مراحل متقدمة، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع عطية الله على بنود عقده الشخصية والراتب السنوى الذى سيحصل عليه نظير الانضمام إلى القلعة الحمراء فى الصيف الجارى، حيث لم يواجه مسئولو القلعة الحمراء عقبات فى التفاوض مع اللاعب الذى أبدى ترحيبا شديدا بالانضمام إلى الأهلى ووضع خطوة ارتداء قميص نادى القرن الأفريقى أولوية عن باقى العروض.

فيما لم ينته مسئولو النادي الأهلي من التفاوض مع نادي سوتشي الروسي على قيمة الصفقة، حيث يرغب الأهلي في تخفيض مطالب النادي الروسي المالية وعدم المبالغة في قيمة بيع اللاعب، وشهدت المفاوضات اختلاف بين الطرفين على المقابل المالي، لكنها لم تعطل المفاوضات التي سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة، ثم يتم الإعلان عن انضمام عطية الله للأهلي بشكل رسمي ليكون ثاني الصفقات الحمراء.

تلقى مسئولو الأهلي موافقة من نظرائهم في الخلود السعودي بالموافقة على طلبهم بتأجيل انضمام المالي آليو ديانج لما بعد مباراة المصري غداً في الدوري، وأكد مسئولو النادي السعودي أن اللاعب سيُغادر القاهرة يوم 27 يوليو الجاري للانضمام للنادي السعودي لبدء تجربة الإعارة التي تستمر موسماً مقابل 600 ألف دولار.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.