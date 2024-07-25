شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على جاهز طبياً لقيادة هجوم الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جاهزية وسام أبو على مهاجم الفريق للمشاركة أساسيا وقيادة هجوم فريقه فى مباراته أمام المصرى غدا فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدورى المصرى، بعدما اشتكى من شد خفيف فى نهاية مباراة بيراميدز الماضية.

وخضع وسام أبو على لفحص طبى من قبل الجهاز الطبى لفريقه وتأكد من سلامة عضلة اللاعب وعدم شكواه من أى إصابة عضلية وجاهزيته للمشاركة فى المباريات.

وتلقى مسئولو الأهلي موافقة من نظرائهم في الخلود السعودي بالموافقة على طلبهم بتأجيل إنضمام المالي آليو ديانج لما بعد مباراة المصري غداً في الدوري ، وأكد مسئولو االنادي السعودي على أن اللاعب سيُغادر القاهرة يوم 27 يوليو الجاري للانضمام للنادي السعودي لبدء تجربة الإعارة التي تستمر موسماً مقابل 600 ألف دولار.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.