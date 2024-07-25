حصلت على اجازة 10 سنوات .. ميدو يعلن عودته كلاعب كرة بأحد أندية الدوري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السباق، تفكيره في العودة من الاعتزال لممارسة كرة القدم مرة أخرى، بعد أن كان اتخذ قرار تعليق حذائه موسم 2013.

وصرح ميدو لقناة أون تايم سبورتس ببرنامج (الهدف): أفكر في العودة لممارسة كرة القدم، قد التحق قريبا بأحد الأندية التاريخية بالدوري الممتاز في الموسم المقبل".

أضاف:" لن أكشف عن اسم الفريق سأخوض معهم فترة إعداد وأنا جاهز بنسبة 60%.".

أكمل:" ما يشجعني للعودة للعب مرة أخرى هي عدم وجود مهاجمين حاليًا جيدين في الدوري".

أتم:" لم أعتزل كرة القدم، رحلتي لم تكتمل بعد حصلت على اجازة 10 سنوات، أراهن على تسجيل 10 أهداف على الأقل في موسم واحد".

وشهدت مسيرة ميدو في الملاعب الأوروبية، عددًا من التجارب الاحترافية المميزة، أبرزها بين صفوف أياكس أمستردام، أولمبيك مارسيليا، توتنهام هوتسبير، روما وسيلتا فيجو، فيما لعب في الدوري المصري مع الزمالك فقط.