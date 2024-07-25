أولمبياد باريس 2024.. انطلاقة مشرقة للمنتخبات العربية وحدث فريد

ياسر رشاد - القاهرة -

انطلقت مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 أمس الأربعاء رغم عدم انطلاق حفل الافتتاح المقرر له غداً الجمعة، وتضمنت المباريات ظهور ثلاث منتخبات عربية هي مصر والمغرب والعراق.

العراق وأوكرانيا

قدم المنتخب الأولمبي العراقي مباراة مميزة، أمام أوكرانيا، في افتتاح مبارياته في أولمبياد باريس 2024، وحقق انتصارا، ليتصدر المجموعة، إلى جانب المنتخب المغربي.

وانتصر المنتخب العراقي على أوكرانيا بنتيجة 2-1، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، وسجلت أوكرانيا هدف التقدم عن طريق فالنتين روبشنسكي في الدقيقة 53.

إلا أن القائد أيمن حسين عدل النتيجة بعد 4 دقائق فقط، من ركلة جزاء، ثم جاء النصر بأقدام النجم الصاعد بقوة، علي جاسم، بعد مهارة فنية، في الدقيقة 75.

المغرب والأرجنتين

وبدأ المنتخب المغربي مبارياته في أولمبياد باريس 2024 أمام نظيره الأرجنتيني في لقاء كان الأغرب في تاريخ المنافسات في دورات الألعاب الأولمبية لما شهده من حدث فريد.

نجح منتخب المغرب في افتتاح التسجيل بشباك الأرجنتين بالدقيقة 45 عن طريق سفيان رحيمي، بعد تمريرة رائعة من بلال الخنوس.

وتحصل إلياس أخوماش على ركلة جزاء لفريقه عقب سقوطه بمنطقة الجزاء، نفذها سفيان رحيمي ليضيف ثاني أهداف المغرب.

وقلص جوليانو سيميوني لاعب منتخب الأرجنتين الفارق لصالح فريقه بعد متابعة لتسديدة زميله التي كانت في طريقها إلى جوار قائم مرمى منير المحمدي بالدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ثم أحرز كريستيان ميدينا لاعب الأرجنتين هدفًا قاتلًا للفريق في الدقيقة 90+15، ليتبعه أعمال شغب ونزول الجماهير إلى الملعب ليقرر الحكم توقف اللقاء لحين انتهاء الفوضى، توقف اللقاء قرابة الساعتين ثم تم استكمال المباراة، حيث عاد الحكم إلى تقنية الفيديو والتي أقرت عدم صحة هدف ميدينا ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية معلنًا فوز المغرب في واقعة هي الأغرب في تاريخ كرة القدم.

مصر والدومينيكان

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام جمهورية الدومينيكان، في اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس.

وشهدت المباراة إهدار العديد من الفرص من لاعبي منتخب مصر، ليضع الفريق نفسه في حسابات الصعود بشكل مبكر حيث سيلتقي بأوزبكستان وإسبانيا خلال الجولتين الثانية والثالثة.