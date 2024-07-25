بالصور.. الخليج 365 ترصد بطولات ومسابقات رياضية بالساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - تحولت مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الي مدينة عالمية والرياضة لها طابع خاص بالنسبة للرواد الساحل



سباق السيارات

تبدأ فعاليات مهرجان موتور ويك 2024 بين 18 و24 أغسطس المقبل كواحدة من أكبر فعاليات رياضة السيارات التى تم تنظيمها فى مصر لتزيد بخمسة سباقات عن العام الماضى وتتضمن فى الإجمالى 12 سباقاً يشارك فيهم ما يتخطى 300 متسابق للمنافسة فى بمختلف الأشكال، مثل السرعة والدريفت والتوين دريفت، فضلاً عن عدة فعاليات للرالى والكارتينج وسباقات مركبات الـJet Ski والكارتينج، وسيارات الـRC وتحديات أجهزة المحاكاة.



أحمد سمير، الرئيس التنفيذى لمهرجان موتور ويك، انضمام 10 أماكن مختلفة داخل العلمين الجديدة لخريطة الفعاليات حيث أوضح تنظيم سباقات السرعة بشكل مختلف هذا العام على شوارع مدينة العلمين الجديدة لإظهار البنية التحتية، مع استخدام البحيرات الصناعية لإقامة سباقات الـJet Ski، وقد شهد مهرجان موتور ويك العام الماضى إقامة أول سباق دراج رسمى فى مصر ومن المفترض أن يتكرر هذا العام مع دخول الموتوسيكلات لأول مرة، تتضمن الفعاليات أيضاً رالى بمسافة 600 كم بين مدينتى سيوة والعلمين



رياضة الكارتينج

رياضة الكارتينج، تتشابه بشكل كبير مع سباقات السيارات و نوع السيارة المستخدمة في السباق، تسمى «Kart».

ويستعد الساحل الشمالي هذا الموسم لهذا السباق بمنطقة العلمين ويحظي بنوع من الشغف بين الشباب رواد الساحل.



وينطلق ماراثون الكارتينج خلال اول اغسطس المقبل وهناك عدة رياضات من المفترض مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة، مثل كرة السلة والبادل والجودو، وغيرها من الرياضات، حيث من المقرر أن تبدأ منافسات الكرة الطائرة في 1 أغسطس، بينما منافسات الفنون القتالية، تنطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

وزير الشباب ومباراة التبادل

وخاض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة بادل على هامش التقاط الصورة الرسمية للبعثة الاوليمبية المصرية المشاركة فى اوليمبياد باريس التى تقام فى الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر المقبل.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين.



مبارايات الأساطير

وتبدأ مبارايات الأساطير في العلمين وستجمع بين نخبة من نجوم الرياضة العالميين الذين سيشاركون في مباراة استعراضية تعكس أفضل ما في مهاراتهم وإمكانياتهم الرياضية. ومن المتوقع أن يكون الحضور ضخمًا لمتابعة هذا الحدث الفريد الذي يجمع بين الترفيه والمنافسة الشرسة.



ويعكف المنظمون حاليًا على الاستعدادات النهائية لضمان سلاسة سير الفعاليات وتقديم تجربة لا تُنسى للحضور. وبالإضافة إلى المباراة الرئيسية، سيتم تنظيم عدد من الأنشطة الفرعية وورش العمل التي تستهدف تعزيز الوعي الرياضي والتفاعل المباشر مع الجمهور.



مهرجان الخيول

أقيمت البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية، والتي تُقام للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة.

وشارك في البطولة 62 دولة وعدد 161 من الخيول العربية الأصيلة وجاءت بطولة كأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية، برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويُجرى تنظيم البطولة التي تُقام بمنطقة الأبراج الشاطئية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد محمد سمير مدير المتابعة والعلاقات العامة بمدينة العلمين الجديدة، أن إقامة النسخة السادسة من كأس الإمارات لجمال الخيل في مصر، يُساهم في تنشيط السياحة العربية بمدينة العلمين الجديدة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع الصديقة للبيئة.

وتتوجه الأنظار صوب مهرجان العلمين 2024، بعد نجاح باهر حظيت به النسخة الأولى للمهرجان، الذي أُقيم صيف العام الماضي 2023.

وأصبحت مدينة العلمين وجهة عالمية بامتياز للسياحة والحياة العصرية، على امتداد الساحل الشمالي، وبعد نجاح ساحق للنسخة الأولى بالمهرجان، أصبح الانتظار والتشوق لزامًا لمعرفة ما سيجد من فعاليات ومنافسات في النسخة الثانية.

ومما لا شك فيه ان العلمين الجديدة أصبحت منفذ رياضي ساحر للعالم بعد ان كانت مدينة الالغام