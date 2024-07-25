منتخب فلسطين يختتم معسكره الداخلي قبل تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب فلسطين الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه التونسي مكرم دبوب، اليوم الخميس، المعسكر الداخلي لللاعبين المحليين، والذي امتد على مدار أسبوعين، تحضيرا لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء المعسكر الذي التحق به 16 لاعبا، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتهم ورفع وتيرة الاستعداد قبل السفر مطلع الشهر المقبل في معسكر خارجي.

وعمل الجهاز الفني للفدائي بقيادة دبوب خلال الحصص التدريبية على رفع الجهوزية البدنية للاعبين، إضافة إلى التركيز على بعض الجوانب التكتيكية.

ومن المنتظر أن يلتحق لاعبون آخرون بالمعسكر الثاني، حيث يكثف الفدائي استعداداته للدور الحاسم من تصفيات المونديال، والذي يستهله بمقابلة منتخب كوريا الجنوبية في 5 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبلغ المنتخب الفلسطيني الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في كرة القدم لأول مرة في تاريخه، كما تأهل رسمياً إلى بطولة كأس آسيا 2027.

واحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة برصيد 18 نقطة، ويأتي منتخب لبنان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا بنجلاديش بنقطة وحيدة.

وضمن المنتخبين الفلسطيني والأسترالي التأهل لكأس آسيا والدور الأخير من تصفيات المونديال.