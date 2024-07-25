نجم جديد يقترب من الانضمام لـ الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينكفاروس المجري من الانضمام إلى النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن مسئولو النادي الاهلي عن تعاقدهم رسميًا مع يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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وحسب تقارير صحفية فإن إدارة النادي الاهلي أصبحت قريبة للغاية من ضم محمد علي بن رمضان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية مع اللاعب والاتفاق على الأمور المادية مع ناديه المجري.

ويفاوض النادي الاهلي عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري، تمهيدًا لضمهم في الفترة القادمة، وذلك بناءًا على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر الذي ينوي تدعيم الفريق بعدد من الصفقات المميزة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره المصري البورسعيدي غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة.