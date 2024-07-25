محترف الاهلي يقترب من الرحيل عن النادي بفرمان كولر

اقترب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

ويسعى مسئولو الأحمر إلى تسويق بيرسي تاو في إحدى الدوريات الخليجية؛ وذلك من أجل تحقيق عائد مادي من وراء بيعه، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة.

اقرأ أيضًا: نجم جديد يقترب من الانضمام لـ الاهلي

من جانبه أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم موافقته على رحيل بيرسي تاو عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل كثرة إصاباته الفترة الأخيرة.

ويفاوض النادي الاهلي عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري، تمهيدًا لضمهم في الفترة القادمة، وذلك بناءًا على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر الذي ينوي تدعيم الفريق بعدد من الصفقات المميزة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره المصري البورسعيدي غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.