لم تعرضها الكاميرات.. ماذا فعل مصطفى محمد مع لاعبي منتخب مصر في مباراة الدومينيكان؟ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، في مدرجات ملعب "دي لابيجيور"، لمؤازرة المنتخب الأولمبي في مباراته الأولى بأولمبياد باريس ضد الدومينيكان، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي لقطة لم تعرضها الكاميرات، اجتمع مصطفى محمد مع بدلاء منتخب مصر بين الشوطين، ووجه لهم بعض التعلميات، وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، وعلق أحدهم: "الأناكوندا".

ويغيب مصطفى محمد عن قائمة البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب، في أولمبياد باريس، بسبب تعرضه لإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، أثناء المشاركة مع منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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