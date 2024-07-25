13 لاعبا.. الغيابات تضرب الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل بيراميدز ضيفا على الزمالك، في التاسعة مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الخامس، برصيد 48 نقطة.

وتضرب الغيابات الزمالك وبيراميدز، قبل مواجهة غدا، إذ يعاني الزمالك من غياب 9 لاعبين وهم، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي للإصابة، أحمد سيد زيزو وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للمشاركة مع المنتخب في أولمبياد باريس، حمزة المثلوثي و مهاب ياسر لتراكم البطاقات الصفراء.

وعلى الجانب الآخر، يغيب 4 لاعبين عن صفوف بيراميدز في مباراة الزمالك وهم، فيستون مايلي وأحمد توفيق ومحمود مرعي لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى محمد الشيبي للحصول على البطاقة الحمراء في مباراة الأهلي السابقة.

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