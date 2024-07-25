غدًا .. الأهلي يلتقي المصري البورسعيدي بمؤجلات الجولة ١٨ للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه مرتقبة جماهيرياً ، يلتقي الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندريه مساء غد الجمعه في تمام التاسعه مساء بتوقيت القاهره لحساب مؤجلات الجوله 18 من بطوله الدوري الممتاز.

ويخوض الأحمر المواجهه محتلاً وصافي الترتيب المسابقه المحليه برصيد 66 نقطة مبتعدا وبفارق مواجهات اقل عن بيراميدز صاحب الصداره برصيد 68 نقطة.

ويرغب الاهلي تحت قياده مديره الفني السويسري كولر في مواصله نتائجه المميزه بعد ان تمكن من تحقيق الفوز رقم 15 على التوالي امام بيراميدز في اللقاء الاخير الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي مساء الاثنين الماضي لحساب الجوله 31 من المسابقة.

على صعيد آخر عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص لجماهير الأحمر التي تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية بكل قوة، وفي كافة المناسبات.

وقال إن هذه الجماهير الوفية ضربت المثل ولا تزال في الإخلاص والتضحية من أجل ناديها، بل وتؤكد كل يوم أنها تلعب الدور الأكبر في تخطي أية صعوبات أو تحديات.. وهو ما تقوم به حاليًّا مع فريق الكرة الذي يخوض منافسات قوية على بطولة الدوري.

وأضاف أن مساندة الجماهير وشعورها بالمسئولية تجاه ناديها ووجودها بكثافة في المدرجات وتشجيعها الذي لا يتوقف أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن البطولة لم تحسم بعد، بل تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء.

وأشار إلى أنه على ثقة بأن جماهير الأهلي الواعية سوف تستمر في الالتفاف كعادتها حول الفريق لاستكمال المشوار الناجح بإذن الله. وتمنى الكابتن محمود الخطيب أن تبذل كل منظومة العمل في الأهلي بدءًا من مجلس الإدارة ومرورًا بكل المسئولين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين أقصى ما لديها، لتحقيق ما يليق بالنادي وتاريخه ويسعد جماهيره.