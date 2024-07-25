أولمبياد باريس 2024.. ياسر ادريس يسافر اليوم لفرنسا ويعلن انتهاء تأشيرات اعضاء البعثة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الاطمئنان على نجله

الخميس 25/يوليو/2024 - 02:51 م 7/25/2024 2:51:35 PM

أعلن المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية انتهاء كافة التأشيرات الخاصة بأعضاء البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الاولمبية المقامة حاليا فى باريس .

وقال ياسر ادريس أنه تم الانتهاء من كافة العقبات الخاصة بسفر اعضاء البعثة المصرية اليوم بعد انتهاء كافة التأشيرات بعد أن قامت السفارة الفرنسية بالقاهرة بفتح أبوابها اليوم للانتهاء من كافة التأشيرات لضمان سفر كل أعضاء البعثة المصرية فى الوقت المحدد لهم .

وأشاد ياسر ادريس بالدور الكبير الذى بذله الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية بالقاهرة للانتهاء من كافة التأشيرات والأمور الخاصة بسفر باقى أعضاء البعثة المصرية الى فرنسا مؤكدا أن وزير الرياضة قدم مجهودا كبيرا طوال الفترة الماضية فى ظل حرصه ومتابعته اللحظية لكافة الأمور الخاصة بالتأشيرات وسفر أعضاء البعثة المصرية .

كما أعلن ياسر ادريس سفره اليوم الى فرنسا للحاق بالبعثة المصرية بعد أن اضطر لتأجيل سفره لعدة ساعات من أجل الاطمئنان على نجله الذى أجرى عملية جراحية دقيقة فى القدم تحت اشراف الدكتور أشرف محرم .

وقرر ادريس اللحاق بالبعثة اليوم بعد أن اطمئن على نجله ومن المقرر ان يغادر خلال الساعات القليلة القادمة .

وغادرت صباح اليوم البعثة الرئيسية لمصر التى ضمت كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبيب البعثة أحمد مسعد والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.