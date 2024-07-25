أولمبياد باريس 2023.. انتهاء أزمة التأشيرات الخاصة بسفر البعثة المصرية لفرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار علي أزمة التأشيرات الخاصة ببعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعدما تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حل المشكلة قبل سفر البعثة .



وأكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن معالي الدكتور اشرف صبحي نجح في أزالة المشاكل التي واجهت البعثة بعد تأخر استخراج التأشيرات لافراد البعثة المسافرة وتم حل الأزمة.



وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن السفارة الفرنسية في مصر فتحت اليوم رغم ضيق الوقت وذلك بعد تدخل الوزير ووزير الخارجية تم حل المشكلة علي الفور.



ووجه المهندس ياسر إدريس الشكر إلي وزير الشباب والرياضة ووزير الخارجية علي الدور الكبير المبذول لإنهاء أزمة الفيزا وسفر البعثة في الموعد .



وأوضح رئيس اللجنة الإولمبية المصرية أنه اطمئن علي نجله الذي خضع لعملية صباح اليوم وانه سيلحق ببعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد باريس مساء اليوم في باريس .