نجم برشلونة تحت رادار مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، إن نادي مانشستر يونايتد يضع ماركوس ألونسو كـخيار لتدعيم الجبهة اليسرى قبل بداية الموسم الجديد.

ورحل ماركوس ألونسو عن صفوف برشلونة بشكل رسمي بنهاية عقده مع الفريق في يونيو الماضي، وبذلك بعد الوصول لاتفاق بعدم تجديد العقد.

وأضافت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد سيدعم صفوفه بظهير أيسر هذا الصيف، ولكن ماركوس ألونسو ليس المرشح الوحيد في خيارات النادي الإنجليزي.

ليس الخيار الوحيد

وأوضحت "سبورت"، أن السلوفاكي ديفيد هانكو لاعب فينورد الهولندي ضمن المرشحين، وتيريك ميتشل لاعب كريستال بالاس أيضًا.

وقضى الظهير الأيسر بقميص برشلونة موسمين قضاهما مع الفريق الأول، حيث انضم للفريق قادما من تشيلسي في 2022، وخاض ألونسو مع الفريق 45 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

مانشستر يونايتد يحدد سعر سانشو

حدد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي سعر بيع مهاجمه جودون سانشو الذي أنهى فترة إعارته في الموسم الماضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني ويملك مجموعة من العروض هذا الموسم في مقدمتها عرض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب في تعويض انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وكان جودون سانشو قد عاد الى تدريبات مانشستر يونايتد قبل حوالي اسبوع واعلن المدير الفني ايريك تين هاج انتهاء الخلافات بينه وبين الجناح الانجليزي وهو ما جعل البعض يؤكد امكانية تراجع ادارة مانشستر يونايتد عن قرارها ببيع الاعب الا ان ادارة اليونايتد مازالت مصرة على بيع الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “ميرور" الانجليزية ان مانشستر يونايتد حدد سعر جودون سانشو في حدود 40 مليون جنية استرليني لاي نادي يرغب في شرائه حيث ترغب ادارة مانشستر يونايتد في تعويض اقل من نصف قيمة شرائهم لسانشو من بروسيا دورتموند عام 2021 وهو الامر الذي تدرسه ادارة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

واضافت صحيفة الميرور : جودون سانشو الذي برز مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي وكان احد اهم الاعبين في صفوف الفريق الذي بلغ المباراة النهائية لدوري ابطال اوربا يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الحالية حيث لا يجد ان فرصة مشاركته كلاعب اساسي في صفوف اليونايتد ستكون ضئيلة للغاية.