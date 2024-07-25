العاب باريس 2024 : تعرف على نتائج الجولة الاولى لمباريات كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت عصر أمس الأربعاء مباريات مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاوليمبية باريس 2024 والتي يشارك فيها 16 منتخبا يمثلون القارات الست وتم تقسيمهم على اربعة مجموعات تضم كل مجموعة اربعة منتخبات سيصعد من كل مجموعة الاول والثاني للتنافس في الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب .

وقد شهدت مباريات الاربعاء ندية واثارة كبيرة بين المنتخبات حيث شهدت المباراة بعض المفاجأت بينما جاءت نتائج مباريات بشكل منطقي وفيما يلي نستعرض نتائج الجولة الاولى في المجموعات الاربع .

المجموعة الاولى : صدارة فرنسية مبكرة

نجح منتخب فرنسا الاوليمبي الذي يقوده النجم الفرنسي السابق تيري هنري من أفتتاح مبارياته في الدورة الاوليمبية التي يستضيفها على ملعبه ووسط جماهيره بفوز كبير على منتخب الولايات المتحدة الامريكية بثلاثة اهداف مقابل لاشىء وسط تألق من نجمي الهجوم الكسندر لاكازيت الذي يقود فرنسا كاحد الاعبين الثلاث الذين تم الاستعانة بهم فوق سن 23 عام و مايكل اوليسي نجم كريستال بالاس الانجليزي والذي سيكون احد اهم النجوم الذين تتصارع عليهم كبرى الاندية في الدوري الانجليزي قبل انطلاق الموسم حيث سجل لاكازيت و أوليسي هدفين من اهداف فرنسا الثلاث التي وضعت نفيها من البداية كأحد المنتخبات المرشحة بقوة للحصول على الميدالية الذهبية في غياب منتخب البرازيل حامل الذهبية في اخر دورتين اوليمبيتين لكنه فشل في التأهل لالعاب باريس 2024 .

المباراة الثانية في المجموعة الاولى جمعت منتخبي نيوزيلندا ومنتخب غينيا ونجح منتخب نيوزيلندا في تحقيق فوز اكثر من مهم على حساب منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف ليبقى على حظوظه في المنافسة على احد تذكرتي التأهل الى الدور ربع النهائي بينما سيكون على منتخب غينيا تحقيق الفوز على منتخب الولايات المتحدة الامريكية وانتظار تعثر منتخب نيوزيلندا امام منتخب الولايات المتحدة الامريكية للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية خلف منتخب فرنسا المتوقع فوزه في المباريات الثلاث في المجموعة .

المجموعة الثانية : أسود الاطلسي والرافدين تزأر والارجنتين في ورطة

نجح منتخبي المغرب والعراق واللذين يتواجدا سويا في المجموعة الثانية في تحقيق حضور عربي مميز بعدما نجحا في تحقيق انتصارين ثمينين الاول كان لمنتخب العراق على منتخب أوكرانيا بهدفين لهدف بينما سطر منتخب المغرب ملحمة جديدة للكرة المغربية بالفوز على منتخب الارجنتين بنفس النتيجة لتنفتح حسابات هذه المجموعة على كل الاحتمالات وترتفع امال العرب في امكانية تأهل منتخبي العراق والمغرب الى الدور ربع النهائي .

خسارة منتخب الارجنتين امام المغرب وضعت منتخب التانجو في مشكلة كبيرة حيث بات عليه الفوز في مباراتيه القادمتين امام العراق واوكرانيا لحجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني لكنه يواجه خطر الحصول على المركز الثاني وفي هذه الحالة سيكون عليه مواجهة فرنسا بشكل مبكر للغاية في الدور ربع النهائي في حالة نجاح الارجنتين في التأهل .

المجموعة الثالثة : مصر تخسر نقطتين واسبانيا تفرض المنطق على اوزبكستان

بتعادل أشبه بالخسارة خسر منتخب مصر نقطتين ثمينتين في سباق التأهل نحو الدور الثاني بدورة العاب باريس الاوليمبية 2024 بعد تعادله مع منتخب جمهورية الدومينيكان السلبي وهو التعادل الذي يفرض حسابات كبيرة على الفراعنة في مباراتهم القادمة امام اوزبكستان حال رغبتهم في التأهل حيث بات على منتخب مصر تحقيق الفوز على المنتخب الاوزبكي لتجنب الدخول في اي حسابات معقدة قبل مواجهة منتخب اسبانيا في المباراة الثالثة والاخيرة . اما منتخب جمهورية الدومينيكان فقد كان ادائه افضل مما كان يتوقع له اكثر المتفائلين لهذا المنتخب الذي يصعد لاي محفل كروي كبير للمرة الاولى لكنه اثبت احقيته بالتأهل على حساب منتخبات لها اسمها مثل منتخب المكسيك ومنتخب كوستاريكا ويكفي ان منتخب المكسيك حصد الميدالية الذهبية في العاب لندن الاوليمبية 2012 .

المباراة الثانية شهدت فوزا أسبانيا صعبا على منتخب اوزبكستان الذي أظهر الكثير من الشراسة في الجانب الهجومي وايضا على المستوى البدني وأرهق كثيرا منتخب أسبانيا الذي حقق فوزه بشق الانفس بهدفين لهدف .

المجموعة الرابعة : الساموراي يكتسح باراجواي

شهدت المجموعة الرابعة الفوز الاكبر في الجولة الاولى لكل المجموعات بفوز منتخب اليابان بخمسة اهداف نظيفة على منتخب باراجواي وهي مفاجأة كبيرة من حيث النتيجة العريضة لان منتخب باراجواي منتخب قوي و متمرس وصاعد للالعاب الاوليمبية على حساب منتخب البرازيل وبالتالي فقد كانت اغلب التوقعات تتجه نحو مباراة متكافئة وصعبة الا ان احفاد الساموراي حققوا فوزا كاسحا وضعهم في صدارة المرشحين للتأهل عن المجموعة .

المباراة الثانية جمعت منتخب مالي مع منتخب الكيان الصهيوني وانتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب .