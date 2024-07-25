لابورتا: برشلونة في افضل مستوى منذ سنوات وجاهزون للتعاقدات

ياسر رشاد - القاهرة - طمئن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة محبي وجماهير برشلونة بشأن الحالة المالية والفنية للنادي الكاتالوني في الوقت الحالي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الخميس لتقديم المدير الفني الجديد لفريق برشلونة هانز فليك.

وتعد الحالة المالية لفريق برشلونة هي اكثر ما يقلق عشاق البلوجرانا نظرا للمشاكل الجمة التي مر بها النادي على مدار سنتين ومنعه من اجراء تعاقدات مع لاعبين جدد والصعوبات التي تكتنف امكانية اجراء تعاقدات في الموسم المقبل .

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لتقديم هانز فليك : الموقف الاقتصادي للنادي افضل كثيرا عن ذي قبل . ما قمنا به هو انقاذ النادي كمرحلة اولى ثم القيام بعملية اعادة تأهيل لكل شىء داخله . الان يمكننا القيام بأي شىء نريده لان عملية الاصلاح تمت بالفعل واوجه شكرى لتفهم وصبر شركائنا وايضا جماهيرنا واحبائنا في كل العالم .

واضاف رئيس نادي برشلونة : لدينا الان القدرة المالية للقيام باي شىء نراه من اجل النادي . وفي هذا الشأن فالامر متروك لديكو ( المدير الرياضي ) ومعاونيه لاتخاذ ما يلزم تجاه تحسين الفريق من الناحية الفنية واجراء التعاقدات التي يرغبها وخلال ايام سننشر الموقف المالي الكامل للنادي .

وتحدث لابورتا عن التعاقدات قائلا : نقوم في الوقت الحالي بمحادثات شاقة مع شركة نايك وتسير المفاوضات في الاتجاه الصحيح واعتقد اننا سنعلن عن اتفاق خلال فترة قريبة .