فليك يشيد بأداء نجم برشلونة خلال فترة الاعداد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي برشلونة الاسباني مديره الفني الجديد الالماني هانز فليك الى وسائل الاعلام الاسبانية والكاتالونية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عانز فليك ظهر الخميس وحضره خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة .

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع هانز فليك قبل حوالي الشهرين لكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي الى وسائل الاعلام الاسبانية والكاتالونية منذ ذلك التوقيت وقالت بعض وسائل الاعلام الاسبانية ان ذلك بسبب عدم اجادة هانز فليك للغة الاسبانية .

وقال هانز فليك في بداية المؤتمر الصحفي ان مهمة تدريب برشلونة تم عرضها عليه من خلال رئيس النادي خوان لابورتا بشكل مباشر : أريد ان اقول اني سعيد للغاية بالتواجد هنا في برشلونة . منذ اللحظة الاولى وحتى قبل التوقيع على العقود كنت سعيدا للغاية تقابلت مع السيد خوان لابورتا على العشاء في احد الايام و اعطاني الرئيس خطابا مترجم للغة الالمانية وشعرت بعدها كم هو عظيم هذا النادي وتاريخه الكبير يشهد على ذلك و كل الاحترام له .

واضاف فليك : خلال الفترة الماضية كنت سعيد ايضا من خلال اداء الاعبين في التدريبات ولدينا عدد كبير من لاعبي اكاديمية لاماسيا وانا ممتن للغاية للعمل الجاد الذي تم مع هؤلاء الاعبين في اكاديمية لاماسيا واول شىء لاحظته في هؤلاء الاعبين جودتهم الرائعة وايضا رغبتهم الجامحة في تحقيق شىء لنادي برشلونة . نعمل بمنتهى الجدية في التدريبات ولدينا لاعبين يرغبون في منح برشلونة 100 % من جهدهم .

وقال هانز فليك : لدينا جهاز فني معاون جديد واشكر الادارة على نجاحها في احضارهم هنا التركيز الان على مجموعة من الاعبين صغار السن لتطوير ادائهم والكل يتعاون معنا من اجل هذا الهدف الذي اركز عليه في الوقت الحالي .

واشاد هانز فليك بأنسو فاتي نجم برشلونة قائلا : لقد كان رائعا من اليوم الاول وفي حالة فنية وبدنية ممتازة . من المؤسف تعرضه للاصابة وعدم تواجده معنا حاليا في التدريبات او في رحلة الاعداد الى الولايات المتحدة الامريكية لكننا سنساعده على العودة سريعا الى المباريات بشكل افضل .

ورفض هانز فليك الحديث عن اي صفقات يرغب في التعاقد معها في الوقت الحالي مؤكدا ان هذا الامر يظل بينه وبين ادارة النادي الكاتالوني .