"السومة" يدرس العودة للمملكة.. ونجم المغرب في خطر

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس أن النجم السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة السابق والعربي القطري حاليا، يرحب بالعودة إلى دوري روشن للمحترفين.

وكشفت الصحفية أن عددا من الأندية السعودية أبدت رغبتها في التعاقد مع السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما لا يمانع النجم السوري العودة.

بينما لم تكشف الصحيفة عن هوية الأندية المهتمة بضم السومة، فيما اكتفت بالإشارة إلى أنها من القصيم والغربية والشرقية.

ويرتبط السومة مع العربي بعقد حتى يونيو 2025.

عمر السومة

الهداف التاريخي للدوري السعودي

ويعد السومة أحد أساطير الدوري السعودي للمحترفين، والهداف التاريخي للمسابقة برصيد 144 هدفا، سجلها بقميص أهلي جدة.

ولعب النجم السوري، صاحب الـ 35 عاما، مع الأهلي في الفترة من 2014 حتى 2022، قبل أن ينتقل إلى العربي معارا لمدة عام، ثم تحولت الإعارة في الموسم التالي إلى صفقة بيع نهائي.

وخلال فترة لعبه في الدوري السعودي، حقق السومة لقب هداف المسابقة 3 مرات متتالية.

وربما تمثل عودة السومة إلى الدوري السعودي أنباء سيئة للمغربي عبد الرزاق حمد الله، المنتقل إلى الشباب، الذي يسعى لكسر رقم النجم السوري كأفضل هداف في تاريخ المسابقة.

وسجل حمد الله 129 هدفا، ويفصله 16 هدفا عن كسر الرقم التاريخي.