بايرن ميونخ يتخلص من نجم المنتخب المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - يحاول نادي بايرن ميونخ الألماني التخلص من المغربي نصير مزراوي الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، بسبب إصاباته المتكررة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية، بالرغم من أن المغربي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ بعقد حتى صيف 2026.

وانتقل مزراوي إلى بايرن ميونخ صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر، قادمًا من أياكس الهولندي، وتُوج المغربي رفقة بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

وست هام يقترب من مزراوي

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير إعلامية، توصل وست هام يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع المغربي نصير مزراوي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مزراوي

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مزراوي سينتقل إلى وست هام يونايتد مقابل 15.5 مليون يورو + 4 مليون يورو كإضافات.

وأوضح التقرير أنه رغم ذلك الاتفاق، فإن الانتقال لم يتم بعد، حيث يتم توضيح تفاصيل مادية هامة في الصفقة، وتعمل جميع الأطراف على ذلك الأمر حاليًا.

وذكرت الشبكة أن مانشستر يونايتد ما زال في سباق التعاقد مع اللاعب، الذي يتصدره وست هام، والذي توصل أيضًا بدوره مع اللاعب لاتفاق شفهي.