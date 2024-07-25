قرار حاسم من كولر بشأن مباريات الدوري القادمة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على اتخاذ قرار مفاجئ فيما يخص مباريات الفريق القادمة.

وحقق الأحمر الفوز في آخر جولتين على حساب بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، وبهدف دون رد ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم الخميس، قبل مواجهة المصري البورسعيدي غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر كولر على تثبيت تشكيل الاهلي خلال الفترة القادمة، وعدم إجراء الدوير الذي كان يقوم به الفترة الأخيرة بكثرة، وذلك لرغبته في الحفاظ علة الاستقرار الفني في الفريق الأول.

وينوي كولر تثبيت تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والدفع ببعض التبديلات البسيطة وفق مجريات المباريات.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة.