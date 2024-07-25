8 مباريات حاسمة في 22 يوما.. جدول ناري لـ الاهلي في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لجدول ناري مزدحم في بطولة الدوري المصري الممتاز، في رحلة المارد الأحمر للدفاع عن لقبه.

وحقق الأحمر الفوز في آخر جولتين على حساب بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، وبهدف دون رد ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض ثمانية مباريات نارية في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يبدأها غدًا بمواجهة المصري البورسعيدي، ثم يواجه فريق سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل، ثم البنك الاهلي يوم 1 أغسطس المقبل.

ويواجه الأحمر نظيره المقاولون العرب يوم 4 أغسطس، ثم سموحة يوم 8 من نفس الشهر، وزد يوم 11 أغسطس المقبل، ثم يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره إنبي يوم 14 أغسطس، ثم مواجهة فيوتشر يوم 17 أغسطس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة.