7 مواجهات نارية.. جدول مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض عدة مباريات قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة القادمة، مع وصول قطار الدوري إلى محطاته الأخيرة.

ويتبقى لنادي الزمالك سبع مباريات حاسمة في رحلة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، حيث يستهلها غدًا بمواجهة نظيره بيراميدز.

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ثم يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين الموافق 29 يوليو الجاري، ثم يلتقي الجونة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، ثم يواجه الزمالك نظيره إنبي يوم 5 أغسطس المقبل، ثم يواجه زد يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل.

ثم يلتقي الأبيض نظيره طلائع الجيش يوم 14 أغسطس المقبل، ويواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 17 أغسطس المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها من خوضه 27 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة، وياتي الأحمر في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة.