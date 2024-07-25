سرقة فريق الأولمبي الأسترالي أثناء السفر إلى أولمبياد باريس.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض لاعب الأولمبي الأسترالي لوجان مارتن، للسرقة أثناء استعداده لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ووقع الحادث في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كانت شاحنة الأولمبي الأسترالي في طريقها إلى الأولمبياد، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه شاحنة فريق بي إم إكس محطمة.

وقال مارتن في مقطع الفيديو: "تم اقتحام شاحنتنا الليلة الماضية، ولحسن الحظ لم تكن دراجتي هناك على الرغم من أن حقائب دراجتي كانت هناك، مع بعض الأشياء فيها، إنها بداية مجنونة للرحلة".

وتقام دورة الألعاب الأولمبية، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

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