"بالشال والهتافات".. البعثة الفلسطينية تصل مطار شارل ديجول استعدادا لأولمبياد باريس 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصلت البعثة الفلسطينية، منذ قليل، إلى مطار شارل ديجول في العاصمة الفرنسية، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وسط حفاوة من مستقبليها.

وبدأت رحلة البعثة الفلسطينية رحلتها من رام الله بالضفة الغربية، إلى الأردن ثم إلى شارل ديجول، ويتقدمها رئيس اللجنة الأولمبية جبريل الرجوب.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط الرياضية، مقطع فيديو من استقبال البعثة الفلسطينية، التي ارتدى أفرادها الشال الفلسطيني، وهتف المستقبلون: "تحيا فلسطين، من باريس إلى غزّة مقاومة مقاومة".

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