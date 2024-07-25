شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أولمبياد باريس قبل حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

بدأ العد التنازلى لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس في الفترة من 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة البعثة المصرية التي تشارك بأكبر عدد في تاريخها ببعثة قوامها 148 لاعب ولاعبة.

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن البعثة المصرية فى أولمبياد اريس

س: متى يقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ؟

ج: يقام حفل افتتاح أولمبياد باريس في السابعة والنصف من مساء غد الجمعة ، على نهر السين .

س: ما ملامح حفل الافتتاح غدا؟

ج: يقام الحفل على نهر السين، وتظهر الوفود المختلفة خلال طابور عرض الدول، في قوارب تسير في النهر بالإضافة الى وجود طائرات و مروحيات .

س: متى تبدأ منافسات البعثة المصرية في الاولمبياد؟

ج: بدأت منافسات البعثة المصرية بالفعل أمس الأربعاء حيث خاض المنتخب الاولمبى مباراته امام الدومينكان و انتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين المنتخبين .

كما خاض منتخب القوس و السهم منافساته في البطولة اليوم.

س: كم لعبة تشارك بها مصر في الاولمبياد؟

ج: تشارك مصر في عدد 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.

س: متى يغادر الوفد الرسمي الى باريس؟

ج: غادر الوفد الرسمي الى باريس بقيادة الدكتور اشرف صبحى، على أن يطير ياسر ادريس مساء اليوم .

س: ما عدد الميداليات المتوقع تحقيقها في الاولمبياد للبعثة المصرية؟

ج: من المنتظر أن تحقق البعثة المصرية في باريس من 6 إلى 10 ميداليات أولمبية.

