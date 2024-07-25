شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بـ"الموتوسيكل" بالعلمين لوزير الرياضة وعمرو الفقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة بجولة بالموتوسيكل في مدينة العلمين الجديدة على هامش زيارة الثنائي لمهرجان العلمين .

حرص الدكتور أشرف صبحي علي اصطحاب البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في بارلمبياد باريس 2024، إلى مدينة العلمين الجديدة وبحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وذلك لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري .

وقال وزير الرياضة انه يتشرف بمشاركته وتواجده للعام الثاني علي التوالي بمهرجان العلمين والذي يعبر عن بلدنا بالجمهورية الجديدة وشعارها "البناء والتنمية وارجع وزير الرياضة سبب اختيار مدينة العلمين الجديدة لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية البارالمبية والتي تبين وتظهر للجميع ما أصبحت عليه مصر اليوم في عهد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حيث تغيرت معالم مصر في جمهوريتنا الجديدة بعد التطور الكبير الذي شهدته البلاد من تطوير للبنية التحتية الكبير والملحوظ للجميع .

أضاف وزير الرياضة اننا هنا اليوم مع المنتخبات المصرية وهم قادرون علي تحقيق المزيد من النجاح ، وتوجه "صبحي بالشكر الي جميع أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية ورؤساء الاتحادات عن جهودهم خلال الفترات الماضية مع اللاعبين بمختلف الألعاب طوال فترة التصفيات المؤهلة للأولمبياد البارالمبي .

وركز وزير الرياضة علي القرار التاريخيّ الذي اصدره سيادة الرئيس بزيادة قيمة المكافآت وايضًا ما تم تنفيذه بالسابق منُ توجيهات سيادة الرئيس بمساواة أبطال الأولمبية بالبارالمبية بالمكافآت المالية المخصصة لهم في حال تحقيقهم لميداليات بالأولمبياد .

ووعد وزير الرياضة بتقديم العديد من الأنشطة والفاعليات المميزة والتي تغطي رغبات كافة فئات الشعب المصري ومنها مهرجان الهجن وسباق السيارات والعديد من مسابقات الألعاب الترفيهية بالإضافة الي تنظيمنا لدوري مراكز الشباب وتنفيذ المرحلة النهائية منه علي أرض مدينة العلمين.

فيما قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان مهرجان العلمين يشتمل علي العديد من الألعاب الرياضية والتي تنفذها وزارة الرياضة بالتعاون مع المتحدة موضحاً ان هذا التعاون بين المتحدة والوزارة ليس الاول ولكن هناك العديد من المشرعات المشتركة والتي تأتي علي رأسها مشروع كابيتانو.

وعلي هامش الصورة الرسمية قام وزير الرياضة بعمل جولة تفقدية ومشاركة الزائرين في أنشطتهم وفاعليتهم المقامة والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمهرجان العلمين بنسخته الثانية.

وزير الرياضة و عمرو الفقي في مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي

أشرف صبحي ولعبة البادل بالعلمين

وزير الرياضة و عمرو الفقي في مهرجان العلمين

مؤتمر البارالمبية بحضور وزير الرياضة و عمرو الفقي

كلمة عمرو الفقي في مؤتمر البارالمبية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة

مهرجان العلمين

الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة في مدينة العلمين الجديدة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة بجولة بالموتوسيكل في مدينة العلمين الجديدة على هامش زيارة الثنائي لمهرجان العلمين .

وزير الرياضة في العلمين

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة بجولة بالموتوسيكل في مدينة العلمين الجديدة على هامش زيارة الثنائي لمهرجان العلمين .

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة يتفقدان مهرجان العلمين

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة يتفقدان مهرجان العلمين

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة يتفقدان مهرجان العلمين

البعثة البارالمبية خلال تواجدها في العلمين