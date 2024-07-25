شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 – 7 – 2024 فى مقدمتها، الأهلي يفتح خط مفاوضات مع الإسماعيلي لضم عمر الساعي، وإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على أحدى فرق برنامج "كابيتانو مصر".

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإسماعيلي لشراء عمر الساعي

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، من أجل التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جنى على لاعبة القوس والسهم تحتل المركز الـ 63 بالمرحلة الترتيبية بأولمبياد باريس

احتلت جنى علي لاعبة منتخب مصر للقوس والسهم المركز 63 برصيد 573 نقطة في منافسات المرحلة الترتيبية لمنافسات السيدات بأولمبياد باريس التي تقام في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى.

الزمالك يفحص قدم أوباما قبل مواجهة بيراميدز

يخضع يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، للفحص الطبى بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق للوقوف على مصيره من مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

الأهلي يسدد مستحقات طاقم الحكام الأجانب لمباراة المصري

أنهى النادي الأهلي سداد المستحقات الخاصة بإستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة المصري ، لاتحاد الكرة في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غدًا الجمعة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدورى المصرى، بعدما اشتكى من شد خفيف فى نهاية مباراة بيراميدز الماضية.

الشركة المتحدة تطلق اسم أحمد رفعت على إحدى فرق برنامج "كابيتانو مصر"

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل "أحمد رفعت" على إحدى فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث والمقرر انطلاق مرحلة الاختبارات له قريبا في محافظات مصر على أن تكون بداية مرحلة الاختبارات للبرنامج في موسمه الثالث من محافظة "كفر الشيخ" مسقط رأس اللاعب الراحل "أحمد رفعت"؛ مع تخصيص جائزة باسم اللاعب الراحل في مركز "الجناح الأيسر".

وسام أبو على جاهز طبياً لقيادة هجوم الأهلى أمام المصرى

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جاهزية وسام أبو على مهاجم الفريق للمشاركة أساسيا وقيادة هجوم فريقه فى مباراته أمام المصرى غدا فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدورى المصرى، بعدما اشتكى من شد خفيف فى نهاية مباراة بيراميدز الماضية.

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع سوتشى الروسى لضم عطية الله

وصلت مفاوضات النادى الأهلى مع سوتشى الروسى بشأن التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله إلى مراحل متقدمة، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى الموسم المقبل.