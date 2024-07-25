أول عرض لميدو بعد إعلان عودته من الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تلقى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عرضا من أحد الفرق في دوري المحترفين، بعد إعلانه العودة من الاعتزال.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "سألتحق بأحد أندية الدوري المصري الموسم المقبل، وأراهن على تسجيل 10 أهداف، كما أنني لم اعتزل، إنما حصلت على فترة راحة لمدة 10 سنوات".

وقال الدكتور محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أرحب بالتعاقد مع ميدو وضمه للفريق في الموسم المقبل، لتدعيم هجومنا في دوري المحترفين، وأرغب في عقد جلسة مع ميدو الفترة، المقبلة للتفاوض معه والحديث حول الأهداف التي يريد تحقيقها، حال تم الاتفاق".

وأضاف: "ميدو مهاجم مميز وسيكون إضافة لأي فريق يرغب في التعاقد معه نظرا لقلة المهاجمين المميزين في الدوري المصري".

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